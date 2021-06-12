اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الثلاثاء المقبل لبحث أزمة سد النهضة

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم السبت، عن عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء المقبل لبحث تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في تصريح صحفي إن الاجتماع غير العادي للمجلس، يعقد بناء على طلب من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

يذكر أن الاجتماع التشاوري العربي يأتي بحسب مصدر دبلوماسي في إطار حرص مجلس الجامعة على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء وفي مقدمتها القضايا ذات الطبيعة السياسية.

وأبرز ذات المصدر أن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة، وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.

وكانت مصر والسودان وإثيوبيا قد عقدت مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، كان آخرها جولة المفاوضات التي جرت أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي.

واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا.

وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.