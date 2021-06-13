استبعاد جواو كانسيلو نجم البرتغال من يورو 2020 بسبب كورونا

أصيب جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق مانشستر سيتي و منتخب البرتغال بفيروس كوفيد-19, وتم استبعاده من قائمة المنتخب لبطولة يورو 2020.

أكدت صحيفة ريكورد البرتغالية إصابة كانسيلو بفيروس كورونا, وقد أبلغ منتخب البرتغال السلطات الصحية في المجر بذلك على الفور, وتم وضع اللاعب في العزل الصحي.

وتم تأكيد نتيجة الاختبار الخاص بفيروس كورونا عن طريق المسحة التي تم إجراؤها على كانسيلو يوم السبت, وتم الكشف عن النتيجة صباح الأحد.

وفقاً لبروتوكول كوفيد-19 الذي حدده الاتحاد الأوروبي قبل مباريات يورو 2020, فقد خضع جميع اللاعبين والأعضاء المحيطين لاختيارات وكانت جميع النتائج سلبية فيما عدا كانسيلو, وذلك قبل مباراة حامل اللقب الأولى ضد المجر.

ومع إبعاد عن كانسيلو عن قائمة البرتغال,اختار المدرب فيرناندو سانتوس اللاعب والظهير الأيمن دييغو دالوت ليحل محله في قائمة منتخبه لبطولة أوروبا.