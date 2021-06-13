وزارة الاتصال : سحب اعتماد قناة "فرانس 24"

قررت وزارة الاتصال اليوم الأحد سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة الإخبارية التلفزيونية "فرانس 24" بالجزائر حسبما علمته "وأج" من وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.

وأوضح ذات المصدر أن قرار سحب الاعتماد مرده "العداء الجلي والمتكرر لهذه القناة إزاء بلادنا ومؤسساتها وعدم احترامها لقواعد أخلاقيات المهنة و ممارستها للتضليل الاعلامي والتلاعب إضافة إلى العدوانية المؤكدة ضد الجزائر".

وكانت وزارة الاتصال قد وجهت بتاريخ 13 مارس الفارط لقناة "فرانس 24" "إنذارا أخيرا قبل "السحب النهائي" للاعتماد بسبب "تحيزها الصارخ" في تغطية المسيرات في الجزائر.

و جاء في بيان الوزارة: "إن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية ذات امتدادات دولية".