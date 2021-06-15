اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية: المكتب التنفيذي يعقد اجتماعه الأول يوم 24 جوان

سيعقد المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، اجتماعه الأول يوم الخميس 24 جوان الجاري، بمقر الهيئة الأولمبية بالعاصمة، برئاسة عبد الرحمان حماد الذي انتخب رئيسا لهذه الهيئة لعهدة اولمبية 2021 - 2024، حسب ما علم من لدى الأمين العام للجنة خير الدين برباري.

وأوضح ذات المصدر ان اشغال هذا الاجتماع ستخصص لتقسيم المهام على أعضاء المكتب التنفيذي.

ومعلوم، ان الرئيس المنتهية عهدته على رأس "الكوا" ، عبد الرحمان حماد، كان قد أعيد انتخابه على راس الهيئة الاولمبية يوم 8 جوان المنصرم، بعد حصوله على مجموع 105 صوت مقابل 48 صوت لمنافسه رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة محمد حكيم بوغادو.