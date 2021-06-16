حصاد أكثر من 480 قنطار من السلجم الزيتي إلى غاية الآن بورقلة

تم تحقيق ما مجموعه 487 قنطارا إلى غاية الآن من محصول السلجم الزيتي ضمن حملة الحصاد المتواصلة بولاية ورقلة ، حسبما أعلنته مديرية المصالح الفلاحية.

و بلغ مجموع المساحات المحصودة من طرف 11 فلاحا إلى حد الآن41 هكتارا ( بنسبة تفوق 80 بالمائة) من بين 5ر50 هكتارا التي تمثل المساحة الإجمالية الموجهة هذه السنة لزراعة السلجم الزيتي بهذه الولاية ،.

وجرى تجميع كميات الإنتاج المحققة ضمن هذه الحملة التي كانت قد انطلقت في شهر مايو المنصرم وتوشك على نهايتها على حصتين من قبل تعاونية الحبوب و البقول الجافة ، علما أن الحصتين (123 قنطار و364 قنطار ) قد تم تسليمهما خلال الشهر الجاري إلى مجمع السميد الصناعي المختص في صناعة العجائن الغذائية ، حسب مديرية المصالح الفلاحية.

و يتم تسويق هذا المنتوج الفلاحي إلى ذات المجمع طبقا للإتفاقية التي قد أبرمها هذا الأخير في وقت سابق مع منتجي السلجم الزيتي بهذه الولاية و التي تعهد بموجبها بشراء الإنتاج بكامله لإستغلاله في إنتاج زيت المائدة .

للإشارة فإن زراعة السلجم الزيتي و الذي تراوح معدل إنتاجه هذه السنة ما بين 14 و15 قنطارا في الهكتار الواحد تعد تجربة أولى بالمنطقة ، حيث تتوزع المساحات المزروعة على دوائر سيدي خويلد وحاسي مسعود و أنقوسة.

و تأتي دائرة سيدي خويلد في الصدارة من حيث حجم المساحة المخصصة لهذه الزراعة بواقع 5ر29 هكتارا ثم حاسي مسعود (15 هكتارا ) وأنقوسة (6 هكتار) ، حسب معطيات مديرية القطاع .

و يمارس في هذا النوع من الزراعات الصناعية 15 مستثمرا فلاحيا بولاية ورقلة يعتمدون في السقي على تقنية الرش المحوري .