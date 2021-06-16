عدل2:استدعاء حوالي 13 ألف مكتتبا من أصحاب الطعون لدفع الشطر الأول

شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"،هذا الأربعاء، في استدعاء حوالي 13 ألف مكتتبا في برنامج البيع بالإيجار من أصحاب الطعون، لتسديد الشطر الأول من سعر سكناتهم.

وأوضح المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة "عدل"، فيصل زيتوني، في ندوة صحفية بمقر المديرية العامة، أنه سيكون بإمكان حوالي 13 ألف مكتتبا موزعين على 16 ولاية، ممن لم يدفعوا الشطر الأول وقبلت ملفاتهم على مستوى لجنة الطعون، تحميل أوامر الدفع عبر الموقع الالكتروني للوكالة.

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها بعدما قامت وكالة "عدل" نهاية مارس الماضي بصب الاوامر بالدفع لفائدة دفعة أولى من أصحاب الطعون شملت أزيد من 18 ألف مكتتبا.

وبذلك، "فقد تم من استدعاء جميع أصحاب الطعون الذي تحصلوا على الموافقة"، يضيف زيتوني.

كما تشمل العملية 500 مكتتبا قبلت ملفاتهم لكنها علقت أثناء المعالجة قبل أن يعاد قبولهم، فور تقديمهم التبريرات اللازمة، وفقا لتصريحات المدير العام.