المنتخب الوطني للمحليين يصل وهران رفقة جمال بلماضي تحسبا لودية ليبيريا

التحق وفد المنتخب الجزائري للاعبين المحليين منتصف نهار الأربعاء بوهران تحسبا للمباراة الودية التي ستجمعه ضد منتخب ليبيريا الأول هذا الخميس (45ر20 سا) بالملعب الأولمبي الجديد للمدينة.

ووجد الوفد في استقباله بمطار "أحمد بن بلة" بالسانية السلطات المحلية. كما رافقه إلى عاصمة الغرب الجزائري مدرب المنتخب الوطني الأول جمال بلماضي حيث سيستغل الفرصة لمعاينة لاعبي المنتخب الناشطين في البطولة المحلية تحسبا لضم أحسنهم إلى تشكيلته التي تنتظرها مواعيد دولية هامة في الأشهر القليلة المقبلة.

ومباشرة بعد انتهاء مراسم الاستقبال, استقل أشبال المدرب مجيد بوقرة حافلة وضعت تحت تصرفهم من طرف اللجنة الوطنية لتنظيم الألعاب المتوسطية المقررة بوهران في صائفة 2022, للالتحاق بالفندق المخصص لهم خلال فترة إقامتهم بوهران.

وتسعى لجنة تنظيم الموعد المتوسطي لاستغلال مباراة الغد, وهي الأولى في برنامج تحضيرات المنتخب المحلي لكأس العرب للأمم في نوفمبر و ديسمبر 2021 بقطر, للترويج للنسخة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط, فضلا عن أن اللقاء يعد أيضا موعدا تجريبيا لذات اللجنة للاستعداد الجيد للتظاهرة الرياضية الجهوية, وفق مسؤوليها.

وسيكون الحدث كبيرا غدا باعتبار أنها المقابلة الأولى التي يحتضنها الملعب الأولمبي الجديد الذي يتسع ل40.000 مقعد, حيث سيتم استلامه مؤقتا في انتظار الانتهاء من أشغال المرافق الرياضية الأخرى للمركب الرياضي الكبير الواقع ببلدية بئر الجير (شرق وهران), على غرار القاعة متعددة الرياضات وملعب ألعاب القوى والمركز المائي, والمقررة في سبتمبر القادم.