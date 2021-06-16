اضطرابات في توزيع الكهرباء بسبب الزوابع الرملية بين النعامة وبشار في منطقة ميكاليس

تسببت زوابع رملية في اضطراب في توزيع الكهرباء على مستوى شبكة نقل الكهرباء 220/400 كيلوفولط بين النعامة وعين الصفراء وبشار، في منطقة ميكاليس.

وحسب بيان الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز فإن سبب الاضطراب في توزيع الكهرباء راجع إلى الزوابع الرملية القوية التي اجتاحت المنطقة.

وعلى إثر ذلك جندت شركة سونلغاز الفرق التقنية كل حسب اختصاصه لاسترجاع التزويد بالطاقة الكهربائية.

كما اتصلت سونلغاز بالزبائن الاستراتيجيين و مدهم يد العون و التكفل اللازم، خاصة المستشفيات لأخد احتياطاتهم إلى حين الرجوع العادي للتزويد بالطاقة الكهربائية.