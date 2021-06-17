افتتاح الاكتتاب ﻿لسكنات الترقوي العمومي بـ 39 ولاية

كشفت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، اليوم الخميس، عن افتتاح باب الاكتتاب لصالح المواطنين للحصول على شقة بصيغة الترقوي العمومي (LPP) حسب المخزون المتوفر لهاته السكنات على مستوى 39 ولاية.

و اوضحت المؤسسة في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" انها "تنهي إلى علم كافة المواطنين عبر التراب الوطني، الراغبين في الترشح لإقتناء سكنات الترقوي العمومي (LPP)، حسب المخزون المتوفر، بالتقدم بطلب عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.enpi.dz".

و اضاف نفس المصدر ان الولايات المعنية بهذا المخزون المتوفر هي : أدرار، الشلف، الأغواط، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض ، برج بوعريريج ، الطارف، تيسمسيلت، الوادي، سوق أهراس، ميلة، عين الدفلى، عين تيموشنت، غرداية، غليزان.

يذكر ان صيغة السكن الترقوي العمومي موجهة إلى الطبقة التي يتراوح دخلها الشهري بين 108.000 دج و 216.000 دج مع احتساب مداخيل المكتتب وزوجه.