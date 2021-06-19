سلطة ضبط السمعي البصري تستدعي مدير قناة "الحياة"

19/06/2021 - 17:27

استدعت سلطة ضبط السمعي البصري, اليوم السبت,  مدير قناة "الحياة" للحضور إلى مقرها يوم الاثنين, وذلك من أجل تقديم "توضيحات" حول التصريحات التي أدلى بها النائب السابق نور الدين آيت حمودة في  لقاء بث عبر هذه القناة أمس الجمعة.

وأوضحت السلطة أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية متابعتها "للقاء الخاص الذي أجرته القناة بتاريخ 18 جوان 2021 مع النائب السابق نور الدين آيت حمودة ومن تنشيط مدير القناة, بعدما خلفه من ردود فعل وطنية حول ما جاء في هذا اللقاء من تجريح وتشكيك في رموز وطنية.

 

وسوم:

الجزائر, سياسة

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