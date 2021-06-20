وفاق سطيف يهزم أهلي برج بوعريريج (2-0) ويعزز صدارته

عزز فريق وفاق سطيف مركزه في الصدارة بعد فوزه على الضيف أهلي برج بوعريريج بنتيجة (2-0) الشوط الاول (1-0) اليوم الأحد ضمن الجولة 26 من بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت.

وسجل هدفي الوفاق كل من حسام الدين غشة (45+2 ضربة جزاء) وأكرم جحنيط (80 ضربة جزاء).

وعلى إثر هذا الفوز، يرفع "النسر السطايفي" رصيده الى 56 نقطة، معمقا الفارق في الصدارة بسبع نقاط عن ملاحقه شبيبة الساورة (49ن)، واضعا حدا لسلسلة ست مباريات دون خسارة للجار "البرايجي" الذي يتذيل الترتيب بـ17 نقطة رفقة شبيبة سكيكدة.

وكانت الساورة، صاحبة المركز الثاني، قد استعادت المرتبة الثانية بعد فوزها على الضيف شبيبة سكيكدة (3-0).

من جهتها، استعادت مولودية وهران نشوة الانتصارات، بتغلبها على مولودية الجزائر (2-1) ، وهي النتيجة التي تسمح لـ"الحمراوة" بالبقاء ضمن ثلاثي المقدمة، حيث يتواجد الفريق في الصف الثالث برصيد 47 نقطة، بينما تحتل المولودية العاصمية المرتبة السادسة مع الجار الاتحاد وكذا شباب قسنطينة ب39 نقطة.

وفي ذيل الترتيب، تعادل نصر حسين داي أمام أولمبي الشلف (1-1)، حيث لم تفز النصرية منذ مباراتها امام سريع غليزان (3-0).

وتجرى الجولة 27 من البطولة أيام السبت والاحد والاثنين القادمين والتي تعرف مواجهة القمة بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف.

بالمقابل، ستكون الجولة المقبلة مبتورة من لقاء شبيبة القبائل-وداد تلمسان،الى تاريخ لاحق، بسبب انشغال الشبيبة بنصف نهائي كأس الكنفيدرالية الافريقية (كاف).