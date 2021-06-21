بولخراص للإذاعة : 640 مليون إفريقي بدون كهرباء وسونلغاز تسعى للانتشار في القارة

كشف شاهر بولخراص الرئيس المدير العام شركة سونلغاز بأن المجمع حاضر اليوم في 09 دول افريقية في مجال التكوين وذلك عبر الجمعية الإفريقية لمؤسسات الطاقة الكهربائية التي يوجد مقرها بأبيدجان بكوت ديفوار .

وقال بولخراض الذي كان يتحدث ضمن برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة إن هناك ممثل دائم للشركة بـ "كوت ديفوار" يعمل على التنسيق واستكشاف فرص التعاون مع البلدان الافريقية حيث تتجه سونلغاز لإبرام أربع مذكرات تفاهم مع دول افريقية لم يحددها و ذلك للاستفادة من خدمات و تجربة سونلغاز في مجال التكوين.

واعتبر الرئيس المدير العام لسونلغاز بأن القارة الإفريقية هي في صلب استراتيجية الإنتشار على المستوى الدولي المصادق عليها من قبل مجلس ادارة الشركة لآفاق 2035 والتى تحظى بدعم ومباركة السلطات العمومية بحيث تم إحداث مديرية للتعاون الدولي خلال عملية إعادة هيكلة الشركة.

وقال بولخراص إن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في القارة و أن الشركة قادرة على فرض حضورها في السوق الافريقية خصوصا وأن هناك 640 مليون شخص في القارة الإفريقية محرومون من الانارة والكهرباء ،بينما لا تتجاوز نسبة التغطية بالكهرباء في الكثير من دول القارة الـ 15 بالمائة وتقتصر هذه التغطية فقط على بعض المدن الرئيسية .

وتابع ضيف الاذاعة قائلا : "نحن نعمل اليوم على إعداد قائمة من الدول الافريقية المؤهلة للاستفادة من خبرة سونالغاز في التكوين وأشغال الصيانة و الربط الكهربائي"، معتبرا بأن مفتاح التوسع في القارة ينطلق من دول الجوار و تحديدا المنطقة المغاربية.

استكمال الربط الكهربائي بين الجزائر وليبيا خلال 3 سنوات

وضمن هذه الرؤية ، أعلن بالمناسبة عن إبرام اتفاق مع ليبيا يقضي بإنجاز عملية الربط الكهربائي بين البلدين انطلاقا من المنطقة الحدودية وعلى مسافة قدرها 520 كلم على غرار ما تم قبل سنوات مع كل من تونس والمغرب.

واعتبر بأن هذا المشروع سيستكمل في غضون 03 سنوات وجاء ترجمة للارادة السياسية المعبر عنها من قبل البلدين وكذا المؤسستين المعبر عنهما خلال "الفوروم الاقتصادي" المنعقد أواخر ماي الماضي بالجزائر .

وضمن هذا السياق كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز عن أنه عاد قبل أربعة أيام من زيارة قادته للعاصمة الليبية طرابلس لاستكمال المباحثات مع المسؤولين بالشركة الليبية للكهرباء لبحث آليات تكريس وتعميق التعاون والشراكة بين الجانبين ،معلنا بان الدراسات الفنية و التقنية والخاصة بتحديد الكلفة المالية و تعبئة الموارد المالية لهذا المشروع الكبير انطلقت عمليا .

واعتبر عملية الربط المقبلة مع ليبيا خطوة هامة على طريق تعميم التعاون مع الدول العربية خصوصا وأن الجارة ليبيا لديها ربط كهربائي مع جمهورية مصر العربية وهو ما يفتح الطريق أمام المزيد من آفاق التعاون مع الدول العربية مثل مصر التي لديها ربط كهربائي مع ليبيا.

وبخصوص التعاون الحالي ، قال بولخراص إن سونلغاز لديها حاليا فريق من المهندسين و الخبراء و قوامه 30 تقنيا بالقرب من العاصمة طرابلس يعملون عى التخفيف من وطأة الانقطاعات الكهربائية وذلك من خلال القيام بأشغال الصيانة و إعادة تأهيل الشبكة اليبية و هو ما دى الى انخفاض معدل الانقطاعات في الوقت الراهن من 12 ساعة يوميا الى 03 ساعات ،وذلك في اطار تكريس مبادئ التعاون و الاخوة بين البلدين .