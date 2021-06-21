رئيس الجمهورية يهنئ كل من غوتيريش بإعادة انتخابه على رأس الأمم المتحدة ورئيسي بانتخابه رئيسا لإيران

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإعادة انتخابه، مجددا استعداد الجزائر مواصلة العمل إلى جانبه لمواجهة شتى التحديات كتصفية الاستعمار، حسبما أفاد به، هذا الاثنين ، بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة إعادة انتخابه على رأس هذه الهيئة، متمنيا له تحقيق المزيد من النجاح، وكذا التوفيق في مساعي إصلاح منظومة الأمم المتحدة".

و"جدد الرئيس دعم الجزائر واستعدادها لمواصلة العمل إلى جانب أنطونيو غوتيريش لمواجهة تحديات مكافحة الإرهاب وحل النزاعات وعلى رأسها تصفية الاستعمار"، يضيف المصدر ذاته.

وهنأ رئيس الجمهورية ، إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفاز رئيسي بالانتخابات الجمعة الماضية إثر حصوله على 17.8 مليون صوت، بعد فرز 90 % من أصوات الناخبين.

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة الرئيس السابق لجمهورية زامبيا

كما بعث رئيس الجمهورية ، برسالة تعزية إلى الرئيس الزامبي ، إدغار لونغو ، إثر وفاة الدكتور كينيث دافيد كاوندا الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا ، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "عبر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالة تعزية إلى الرئيس الزامبي، إدغار لونغو، إثر وفاة الدكتور كينيث دافيد كاوندا الرئيس الأسبق لجمهورية زامبيا، باسمه الخاص وباسم الشعب الجزائري، عن بالغ تأثّره وخالص مواساته لأسرة الفقيد وللشعب الزامبي".

كما نوه رئيس الجمهورية في رسالته " بالمسار النضالي المتميز لصديق الجزائر،وأحد الزعماء الأفارقة الكبار، ودوره في الكفاح من أجل تحرير إفريقيا من براثن الاستعمار''.