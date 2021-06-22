موسم الإصطياف 2021 : 855 مؤسسة فندقية جاهزة لاستقبال السياح على طول الشريط الساحلي

تواصل المؤسسات الفندقية تدابيرها الخاصة لاستقبال السياح في موسم الاصطياف 2021 الذي سينطلق رسميا في الفاتح جويلية مع التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي تفاديا لانتشار فيروس كورونا .

وكشف مستشار وزير الصناعة والسياحة التقليدية والعمل العائلي في تصريح للاذاعة الجزائرية نبيل ملوك أن "طاقة الاستقبال السياحي المتعلق بالمؤسسات الفندقية بالولايات الساحلية تناهز 855 مؤسسة موجهة لاستقبال السياح تعرض ما مقداره 80462 سرير بين مؤسسة فندقية عامة أو خاصة ".

وأشار نبيل ملوك أن البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده في الموسم السابق سيطبق هذا الموسم سواء من حيث التباعد أو من حيث التدابير الصحية .

وبهدف خلق ديناميكية جديدة و ترويج أمثل للمنتوج المحلي تعمل عدة قطاعات متصلة بالسياحة والصناعات التقليدية والحرف في شكل لجان ولائية على تسطير برنامج سياحي خاص بموسم الاصطياف إضافة إلى مجمع خاص بالفندقة والسياحة والحمامات المعدنية إضافة إلى الديوان الوطني للسياحة وكذا الوكالة الجزائرية للسياحة .