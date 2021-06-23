انقلاب شاحنة نقل البنزين على مستوى محول الجمهورية بالكاليتوس دون تسجيل ضحايا

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر، هذا الاربعاء حادث انقلاب شاحنة نقل محملة بالوقود (البنزين) تابعة لمؤسسة "نفطال" على مستوى الطريق السريع الجديد بمحول الجمهورية ببلدية الكاليتوس (شرق العاصمة) دون تسجيل وقوع أي ضحية، حسبما علم لدى المكلف بالإعلام لذات الهيئة.

وأوضح الملازم أول خالد بن خلف الله ، أن حادث انقلاب شاحنة نقل الوقود (تتسع ل 27 ألف لتر)، تابعة لمؤسسة "نفطال" على مستوى الطريق السريع الجديد بمحول الجمهورية ببلدية الكاليتوس سجل في حدود الساعة 10 سا : 45 د ، وتسبب في غلق تام للطريق وتوقف حركة المرور بعد انتشار مادة الوقود عبر موقع الحادث مبرزا أنه " لم يتم تسجيل وقوع أي ضحية".

وأشار ذات المصدر إلى أن مصالحه خصصت 7 شاحنات للتكفل بهذه العملية المتواصلة لغاية اللحظة لتنظيف الموقع ، 2 منها مخصصة للحوادث المتعلقة بالوقود والمواد الملتهبة وذلك بتقنية تفريغ رغوة خاصة لتفادي نشوب شرارة كهربائية في موقع الحادث لعزل المادة المتسربة من الشاحنة في انتظار تدخل شاحنات شركة "نفطال" لإمتصاص الوقود (البنزين).

ودعا المتحدث ، أصحاب المركبات من مستعملي الطريق السريع الجديد (محول الجمهورية) ببلدية الكاليتوس إلى تفادي هذا المحور الذي يشهد اختناقا كبيرا والتوجه نحو مسالك أخرى من اجل الإنسيابية المرورية.

وأضاف نفس المصدر أن المصالح الأمنية المختصة ستفتح تحقيقا بموقع الحادث للبحث في أسباب وملابسات هذا الحادث.