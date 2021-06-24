﻿ تحلية مياه البحر محل مباحثات بين عرقاب و سفير اليابان بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، سفير اليابان بالجزائر، أكيرا كونو، حيث تناول الطرفان علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا فرص التعاون والاستثمارات القائمة في مجال تحلية مياه البحر، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و اوضح نفس المصدر ان الطرفين بحثا خلال هذا الاجتماع، الذي تم بمقر الوزارة، علاقات التعاون بين الجزائر واليابان في مجالات الطاقة و التي وصفت "بأنها تاريخية وممتازة".

كما نوه الطرفان، بأهمية فرص التعاون والاستثمارات القائمة في مجال تحلية مياه البحر، حسب البيان، مضيفا ان السيد عرقاب، أشار الى "أهمية برنامج تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا استراتيجيا على المديين القصير والمتوسط"، داعيا في هذا الصدد إلى "مشاركة الشركات اليابانية في هذا البرنامج".

و بالتالي، تضيف الوزارة، تم الاتفاق على "تنظيم اجتماعات، عبر تقنية التحاضر المرئي، بين القطاع والشركات اليابانية".

و بالمناسبة، أعرب السفير الياباني عن "ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين واهتمام الشركات اليابانية بمواصلة العمل في الجزائر".