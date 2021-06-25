بغالي : الإذاعة الجزائرية سطرت برنامجا ثريا على مدار السنة يواكب الالعاب المتوسطية 2022

كشف المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد محمد بغالي، أمس الخميس ،في حوار خص به إذاعة وهران : " أن الالعاب المتوسطية 2022 بوهران لا ترى في العاب البحر الابيض المتوسط مجرد حدث رياضي عادي ، بل لتقدمه في كل ابعاده السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية .

ويضيف السيد بغالي انه وانطلاقا من هذا فان الاذاعة الجزائرية حضرت برنامجا ثريا وجديا ومهنيا يمتد على مدار السنة ينطلق ابتداء من اليوم الجمعة الذي يعد بداية العد التنازلي لهذه الالعاب وهذا البرنامج يأخذ بعين الاعتبار هذه الابعاد الحضارية والثقافية والسياحية والاقتصادية والسياسية التي يفترض أن ينتجها الحدث ". و" سيضع مدينة وهران والجزائر عامة في قلب منطقة البحر الابيض المتوسط لان هذا البرنامج يحمل الكثير من البرامج الثقافية والسياسية والاقتصادية ، لنذكر الجزائريين بداية ، ثم الاخوة في منطقة البحر الابيض المتوسط ، موقع الجزائر الضامن للاستقرار في المنطقة وضامن لتبادل صلبه التسامح والحوار الحضاري والحوار الثقافي معادلة ضمان الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم ".

لذا يضيف المدير العام للإذاعة الجزائرية قائلا :" أن الاذاعة الجزائرية لن تنتظر انطلاق الحدث لتغطيها ولكن البرنامج الذي اعدته سننطلق في تطبيقه ابتداء من اليوم الجمعة ويأخذ بعين الاعتبار كل هذه الابعاد ".

وبخصوص أهمية هذه الالعاب قال السيد محمد بغالي أن هذه الالعاب انما جاءت لتؤكد الموقع الحيوي للجزائر في منطقة البحر الابيض المتوسط ، كعامل استراتيجي في كل معادلات التبادل في نفس المنطقة "، وانطلاقا من هذا فان الاذاعة الجزائرية وخاصة اذاعة وهران رافقت اللجنة المنظمة في كل مراحل التحضيرات ".كما ان الاذاعة الجزائرية عينت منسقا وطنيا هنا في شارع الشهداء في تواصل مستمر مع الزملاء في اذاعة وهران لمتابعة التحضيرات التي بلغت مستوى متقدم جدا كما هو معلوم ".

كما تم الاتفاق على تخصيص مساحات التغطية في كل المنشآت التي ستحتضن الالعاب وعلى رأسها ملعب وهران الجديد ".

أما بخصوص التحضيرات المادية والبشرية للإذاعة الجزائرية فقال :" ان كل التحضيرات التقنية والمادية والبشرية قد اتخذت كاملة على مستوى الاذاعة الوطنية من أجل ضمان تغطية محترمة لهذا الحدث ". وزاد عن ذلك السيد بغالي بالشرح قائلا :" ان كل مكونات الاذاعة الوطنية ستكون معنية بهذا الحدث " .

وعاد السيد بغالي ليؤكد :" ان الجزائر ليست بلدا عاديا في هذه المنطقة وهو بلد يحسب له الف حساب ، لان الجزائر مساحة ، هي اكبر دولة في هذه المنطقة ، وهي دولة مؤثرة جدا ، ان على المستوى الاقتصادي او على المستوى السياسي او على المستوى الامني او على المستوى الثقافي او السياحي ". وملخص الرسالة التي بعث بها السيد بغالي :" هو ان هذه الالعاب ستعيد للجزائر بريقها ".

وأضاف السيد بغالي قائلا :" ان تواجد الجزائر بهكذا استراتيجية في هذه المنطقة يعود الى آلاف السنين يعود الى الدولة النوميدية والى ماقبلها وكانت الجزائر دوما تلعب دورا استراتيجيا في امن المنطقة وفي الحفاظ على استقرارها وفي ضمان تبادل قوامه الحوار والتعايش في المنطقة وهته المبادئ والقيم هي التي يجب ان نغتنم فرصة هذه الالعاب من اجل الترويج لها والإذاعة الجزائرية قررت ان تلعب دورا كبيرا في هذا السياق ".

وختم السيد بغالي ، موجها رسالة لعائلة الاذاعة الجزائرية بهذه المناسبة انه :" ينتظر منا كمؤسسة لها تقاليد مهنية وخبرة واسعة في هكذا مناسبات أن نساهم في الترويج الجيد لهذا الحدث الرياضي خاصة من الناحية الاعلامية بمثل ماكانت عليه الاذاعة الجزائرية مجندة في كل الاحداث الوطنية السابقة ".

مع العلم أن الاطلاق الرمزي للعد التنازلي سيبث على امواج الاذاعة الجزائرية يوما بيوم بكل قنواتها الوطنية والموضوعاتية والمحطات الجهوية وعبر راديو نت كل يوم ينقص من عمر هذا العد التنازلي سيمكن المستمعين من معلومة تذكرهم بموقع الجزائر في هذه المنطقة ".