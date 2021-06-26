مدرب شبيبة القبائل: "حظوظنا في التأهل تقدر بـ90 بالمائة" أمام كوتون سبور الكاميروني

اعتبر مدرب شبيبة القبائل، دونيس لافان، أن فرص فريقه في التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تقدر بنسبة 90?، عشية مباراة إياب الدور نصف النهائي ضد كوتون سبور الكاميروني المقررة سهرة الأحد بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة).وأكد التقني الفرنسي خلال الندوة الصحفية ليوم السبت بالصرح الأولمبي أنه على دراية بأنه "لا تزال هناك مباراة عودة"، حيث "لا يزال من الممكن حدوث أي شيء ".

وأضاف: "لقد تغلبنا بالتأكيد على هذا الخصم ثلاث مرات خلال نفس النسخة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه خصم ضعيف، أو أنه سيكون دائما في متناولنا ، لان المباريات لا تتشابه، ما يعني أننا لم نضمن أي شيء لحد الآن".

وأوضح لافان أنه إذا كان شبيبة القبائل قادراذ على الأداء بشكل جيد حتى الآن، فذلك يرجع أساسذا إلى لعبه بجدية وعطاء كبيرين فوق الميدان، دون ادخار أي جهد من اللاعبين.

وقال: "هذه هي مفاتيح نجاح الفريق والتي يجب إعادة تطبيقها في مباراة الإياب ضد كوتون سبور بأمل إنهاء المهمة و ضمان تأهلها في النهائي.

مشددا: "في الوقت الحالي، فإن نصف نهائي الإياب هو الشيء الوحيد الذي يمكننا التفكير فيه. وأضاف انه :" إذا تمكنا من التأهل، فيمكننا البدء في التفكير في النهائي.ولكن ليس قبل ذلك، لأننا لم نبلغ بعد هذه المحطة".

ورغم ذلك، اعترف مدرب "الكناري" بأنه "لا يوجد شيء" سيجعله "أكثر سعادة من الذهاب إلى نهائي هذه المسابقة، مع الطموح للفوز بها وإسعاد جماهير النادي التي تنقلت بقوة لحضور الحصص التدريبية".

وبالفعل، خلال الحصة التدريبية التي جرت على الملعب الرئيسي لملعب 5 جويلية، بعد ظهر يوم الجمعة، احتشد مشجعو "الشبيبة" بالمئات أمام مخرج الملعب لتشجيع القائد ارزقي حمرون و رفاقه.

كما لفت حمرون الانتباه خلال الندوة الصحفية إلى حقيقة أن ثلاث هزائم متتالية لفريق كوتون سبور أمام شبيبة القبائل لا تعني بالضرورة أن ممثل الكاميرون فريق ضعيف، بل على العكس تماما.

فحسبه هو خصم محترم، وقادر تماما على عكس الموقف خلال مباراة الإياب، المقررة مساء الأحد (00ر20 سا)، على ملعب 5 جويلية.

وبخصوص الاستعدادت لهذه المواجهة، أكد المدرب لافان أنه "اتبع البرنامج المعتاد"، لتحضير "أي مباراة أخرى"، باستثناء أنه ربما "أصر أكثر قليلاذ من المعتاد على الكرات الثابتة في الوضعيات الدفاعية، لأنه تعتبر نقطة ضعيفذ الفريق".

في الواقع ، كانت الأهداف الأخيرة التي تلقاها "الكناري"، بما في ذلك آخرها ضد كوتون سبورت في مباراة الذهاب، كلها على كرات ثابتة، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تحسين هذا الجانب.

وفي مباراة نصف النهائي الثانية، يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي نظيره نادي بيراميدز المصري، في مواجهة عربية خالصة، مع نية أكيدة لضمان تذكرتهم للنهائي، خاصة بعد نتيجة التعادل (0-0) التي عاد من القاهرة.

وتقام المباراة النهائية يوم السبت 10 يوليو في ملعب كوتونو (بنين).

إلى جانب كأس الكونفدرالية الإفريقية، تنافس شبيبة القبائل على جبهتين وهما: بطولة الرابطة المحترفة الجزائرية وكأس الرابطة.