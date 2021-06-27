تشكيل الحكومة الجديدة : الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الأحد, رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, الطيب زيتوني, وذلك في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة, استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم, كلا من: السيد عبد الرزاق مقري, رئيس حركة مجتمع السلم, على رأس وفد من قياديي الحركة, والسيد الطيب زيتوني, الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, مرفوقا بأعضاء من المكتب الوطني للحزب".

وحضر اللقاء "السادة, نور الدين بغداد الدايج, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, محمد الأمين مسايد, الأمين العام لرئاسة الجمهورية, و بوعلام بوعلام, مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية".