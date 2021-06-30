الولايات الساحلية تسطر برامج وتدابير استثنائية لإنجاح موسم الاصطياف

يضع القائمون على مستوى الولايات الساحلية آخر الترتيبات لاستقبال المصطافين في أحسن الظروف مع احترام البروتوكول الصحي المتبع.

وفي هذا الصدد - وعلى سبيل الاستدلال - قال مدير السياحة لولاية جيجل، زبير بوكعباش، بأن مصالحه هيأت الشواطئ والمؤسسات الفندقية كما ستدخل 3 مؤسسات فندقية الخدمة بطاقة استيعاب 300 سرير، مضيفا بأن هناك تنويعا في العروض السياحية بتنصيب 17 نقطة لبيع منتوجات الصناعات التقليدية مع التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي.

أما ولاية الشلف التي تمتلك ثاني أكبر شريط ساحلي بـ 129 كلم، حددت 10 مناطق للتوسع السياحي فقال رشيد بن دودة مدير السياحة للشلف في هذا الشأن بأن مؤهلات السياحة بهذه الولاية جد مميزة كما أن بها 17 فندقا بسعة 1659 سرير، أكثر من 48 وكالة سياحية، بالإضافة إلى 5 مسالك سياحية جديدة بالولاية وتطمح الشلف إلى بلوغ 6 ملايين مصطاف.