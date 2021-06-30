إحالة ملف ادخال 700 كغ من الكوكايين من ميناء وهران على محكمة الجنايات

أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، هذا الاربعاء، على محكمة الجنايات ملف ادخال عبر ميناء وهران لأكثر من 700 كلغ من الكوكايين سنة 2018 من باخرة كانت محملة باللحوم المجمدة قادمة من دولة البرازيل، حسب مصادر قضائية.

ويتابع في هده القضية، التي ستبرمج لاحقا بمحكمة الجنايات، رجل الأعمال المعروف كمال شيخي المدعو "البوشي" مستورد اللحوم المجمدة رفقة متهمين أخرين.

ويتابع قضائيا المدعو "البوشي" المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش لتورطه في قضايا فساد أخرى، إضافة إلى اخويه محمد وناصر المحبوسين أيضا ومتهمين أخرين.

ووجهت لهؤلاء تهم جناية تسيير وتنظيم وتمويل جماعة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عابرة للحدود بغرض شراء قصد البيع والتخزين ونقل مواد مخدرة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتجدر الاشارة الى أن التحقيقات التي شرعتها المصالح المعنية عقب حجز السفينة التي كانت تقل كمية الكوكايين، تفرعت منها عدة قضايا متعلقة بالعقار، الكسب غير المشروع والحصول على امتيازات غير قانونية والتي أدين فيها المدعو "البوشي".