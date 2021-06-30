صادرات خارج المحروقات:الجزائر يمكنها بلوغ هدفها من 4 إلى 5 مليارات دولار سنة 2021

أكد المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجيكس)، عبد اللطيف الهواري، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه يمكن بلوغ الهدف الذي حددته السلطات العليا للبلاد المتمثل في التصدير خارج قطاع المحروقات بمبلغ يتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنة 2021.

وصرح هواري في تدخل له أثناء يوم إعلامي نظمته الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية حول آفاق التصدير لما بعد "البريكسيت" نحو المملكة المتحدة، أنه "إذا واصلنا عمليات التصدير المنجزة خارج قطاع البترول بالوتيرة الحالية، يمكن للبلاد ان تحقق الهدف الذي حددته السلطات العليا أي مبلغ 4 إلى 5 مليارات دولار بحلول نهاية 2021".

وذكر في هذا السياق أن الجزائر صدرت ما قيمته 14ر1 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2021 مقابل 600 مليون دولار خلال نفس الفترة لسنة 2020، أي ارتفاع بنسبة 64 % مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من السنة المنصرمة.

وحسب المدير العام للوكالة، تم تسجيل المنحى التصاعدي للصادرات خارج المحروقات خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 بمبلغ إجمالي قوامه 870 مليون دولار.

وأبرز نفس المسؤول ان الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية قصد ترقية الصادرات ستسهم في تحسين الإيرادات الخارجية للبلاد، مستشهدا بالقرار الأخير القاضي بترخيص تصدير العجائن الغذائية.

وسيقوم متعامل خاص هذا الأربعاء انطلاقا من ولاية البليدة بتنفيذ أول عملية تصدير لكمية 110 طن من العجائن الغذائية نحو فرنسا.

ولدى تطرقه إلى اليوم الإعلامي المنظم حول فرص السوق البريطانية لاسيما بعد "البريكسيت"، أوضح الهواري أن هذا الأخير "لديه خصوصياته الخاصة" وأن "الجزائر عليها أن تنوع شركائها".

وقال "ركزنا جهودنا على الأسواق العربية والإفريقية ولكن هذا لا يمنع التوجه نحو أسواق جديدة خاصة في أوروبا وأمريكا"، مشددا على ضرورة أن تغتنم الجزائر الفرص الممنوحة من طرف المملكة المتحدة من خلال مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني.

وفي هذا الشأن، أكد أن الفرص الأساسية للتصدير نحو المملكة المتحدة تتعلق بقطاعي الصناعة الغذائية والفلاحة.