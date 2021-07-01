وزارة الفلاحة تشدد على احترام الاجراءات الصحية في بيع أضاحي العيد

كشفت وزارة الفلاحة عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، عبر تجنيد البيطريين والتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان جودة المنتوج وضبط اسعار الاضاحي ومراقبة الالتزام بالاجراءات الصحية في نقاط البيع.

وقال الأمين العام لوزارة الفلاحة صالح شواقي في تصريح للإذاعة الجزائرية إن مصالحه عقدت اجتماعا مع مختلف القطاعات التي لها علاقة بالتحضير لاستقبال عيد الاضحى، بما فيها قطاع الصحة ، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات، وعلى رأسها ضبط أسعار الاضاحي ومتابعة احترام الإجراءات الصحية في نقاط البيع، إضافة إلى توفير المياه يوم العيد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية