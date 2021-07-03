أوبك+: تأجيل الاجتماع الوزاري الـ 18 إلى الإثـنـين

قرر أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك و حلفائها (أوبك+)، في ختام اجتماعهم ال31 المنعقد اليوم الجمعة تأجيل الاجتماع الوزاري ال18 لأوبك+، الذي كان مقررا اليوم، إلى الاثنين القادم 5 جويلية ، حسب ما علم لدى وزارة الطاقة و المناجم.

وسيخصص الاجتماع الوزاري الـ 18 لدول اوبك+، التي تضم 23 دولة (13 دولة من أوبك و10 من خارجها) الموقعة على إعلان التعاون، لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير.

وكان الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي أم أم سي) قد انطلق الخميس. لكن ولعدم اتمام جميع نقاط جدول الأعمال تم مواصلة المشاورات الجمعة.

وخصص جدول الاشغال لتقييم تقرير اللجنة الفنية المشتركة حول ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر ماي 2021.

وتتكون اللجنة الوزارية المشتركة من الدول الأعضاء في "أوبك" وهي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا ودولتان من خارجها وهي روسيا وكازاخستان.