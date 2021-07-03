الذكرى الـ59 لعيد الإستقلال : الشروع في توزيع 100 ألف وحدة سكنية عبر الوطن ابتداء من الأحد

أعلنت وزارة السكن ،أنه سيتم ابتداء من هذا الأحد الشروع في توزيع نحو 100.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر التراب الوطني.

وتتوزع هذه السكنات عبر 53 ولاية من أصل 58 معنية بعملية التوزيع،على أساس 18.832 سكن بالجزائر العاصمة و 28.548 بوهران و 5.996 سكن بقسنطينة و 5.630 سكن بسطيف و 1.881 سكن بواد سوف و1.317 سكن ببشار و 1.328 سكن بورقلة.

و حسب الصيغ، تتوزع هذه السكنات على أزيد من 58.000 وحدة سكنية بصيغة "عدل"، و أزيد من 17.000 وحدة سكنية بصيغة العمومي الايجاري و أكثر من 4.000 وحدة بصيغة الترقوي العمومي بالإضافة الى أكثر من 11.000 مسكن ريفي.

و أكد البيان بهذا الخصوص على "العناية الخاصة التي أولتها السلطات العليا للبلاد لإتمام و توزيع عدد هائل من السكنات عبر كامل التراب الوطني".