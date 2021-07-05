نقل 149مصطافا بشاطئ تنس إلى المستشفى نتيجة اصابتهم بتسمم

أصيب الاحد 149 مصطافا بشاطئ تنس ولاية الشلف بحالة غثيان وسعال شديد واحمرار في العيون وصعوبة في التنفس نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج حسبما ورد في الصفحة الرسمية لمصالح ولاية الشلف.

وأشار والي الشلف إثر تنقله لمستشفى تنس للاطمئنان على صحة المصابين بانه تم اخذ عينات من مياه شاطئ تنس بهدف اجراء تحاليل عليها بالجزائر العاصمة .

في اجراء احترازي تم غلق محطة تحلية البحر في ماينيس وغلق الشواطىء الثلاثة المحروسة بتنس.

و أوضح ذات المسؤول ان الشكوك تحوم حول باخرة تقل الابقار كانت راسية بالميناء التجاري للشلف .

واشار الى انه تم ايفاد فرق من الغواصين الى عين المكان لاجراء تحريات في البحر لمعرفة اسباب التسمم.

واوضح الوالي بانه تم اخطار النيابة العامة بمجلس الشلف بهذا الحادث بغرض التحقيق حول هذا الحادث كما اعلن عن خلق شاطئ مدينة تنس الى اشعار آخر.

كما اعلن رئيس الجهاز التنفيذي من جهة اخرى ان تحاليل عينات المياه ستظهر خلال ال 24 ساعة القادمة .

و حسب نفس المصدر فقد غادر 70شخصا مستشفى المدينة مساء الاحد بعد تلقي العلاج.