افتتاح التسجيلات الخاصة بدورة التكوين و التعليم المهنيين لموسم 2021-2022

تنطلق هذا الثلاثاء التسجيلات الخاصة بالتكوين المهني للموسم 2021- 2022 عبر المنصة الرقمية التابعة لوزارة التكوين و التعليم المهنيين حيث تشرع الوزارة في استقبال رغبات على المستوى الوطني و من مختلف الأطوار التعليمية و يتعلق الأمر بتلاميذ الطور الابتدائي والمتوسط و الثانوي.

و كشفت وردية خالدي، مديرة التوجيه و الامتحانات و التصديق بوزارة التكوين و التعليم المهنيين، في تصريح للقناة الإذاعية الأولي بأن فترة التسجيلات ستتفتح بالموازاة مع ظهور نتائج الامتحانات الدراسية للطورين الابتدائي و المتوسط.

و قالت في هذا الصدد ، إن الوزارة خصصت أكثر من 350 ألف مقعد بيداغوجي بمختلف المراكز و المعاهد التابعة للقطاع ، حيث ستتم التسجيلات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة : www.mfep.gov.dz .

و أوضحت خالدي بأن الوزارة أدرجت عددا من التخصصات الجديدة لفائدة الراغبين في التكوين في مجالات تواكب حاجيات السوق و منها الصناعة السنيماطوغرافية واللباس السينيمائي و تطوير الحرف العائلية و البناء و الأشغال العمومية و بناء السفن.

و يذكر بأن التسجيلات ستتواصل إلى غاية ال 18 سيتمبر القادم و خصوصا للتلاميذ الذين لن يسعفهم الحظ في شهادة البكالوريا.