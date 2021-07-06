وزارة العدل : المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة ستجري بين 26 إلى 28 يوليو الجاري

ستجري المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة للالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة لحساب سنة 2021 , خلال الفترة ما بين 26 و 28 يوليو الجاري, حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان عن وزارة العدل.

و بحسب نفس المصدر, فإن المترشحين المعنيين بالمسابقة الوطنية للطلبة القضاة لحساب سنة 2021 , سيجتازون الاختبارات الكتابية للقبول في مركز امتحان واحد, سيكون على مستوى جامعة العلوم و التكنولوجيا هواري بومدين باب الزوار,في الفترة ما بين 26 و 28 من شهر يوليو الجاري.

و تخص الاختبارات الكتابية مواد القانون الجزائي و الاجراءات الجزائية و القانون المدني و الاجراءات المدنية و المذكرة الاستخلاصية, إلى جانب الامتحان في الثقافة العامة و اللغتين العربية و الفرنسية , على ان يتم الاعلان عن توزيع قوائم المترشحين على القاعات في وقت لاحق.

وجاء في ذات البيان ''تنبيه'' لكافة المترشحين بخصوص حالات الغش المحتملة, حيث تم تذكير المعنيين بهذه المسابقة بانه "في حالة ضبط مترشح في حالة غش يتعرض للإقصاء دون الاخلال بالمتابعة الجزائية طبقا لأحكام المواد من 253 مكرر 6 الى 253 مكرر 12 من قانون 20-06 المتضمن قانون العقوبات".