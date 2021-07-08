إقبال متزايد على فضاءات التلقيح العمومية بعد ارتفاع حصيلة المصابين بكوفيد19 هذا الأسبوع

كشفت الأطقم الطبية المعنية بعملية التلقيح في الفضاءات الجوارية عن إقبال كبير من طرف المواطنين لأخذ اللقاح مرجعة ذلك الى تخوفهم من موجة ثالثة لجائحة كوفيد 19 .

وقد جعل الارتفاع المحسوس للمصابين بفيروس كورونا مؤخرا الفضاءات المفتوحة المخصصة للتلقيح تشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين بمختلف شرائح أعمارهم .

وتوضح جيلي نادية المديرة الفرعية للمصالح الصحية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي امحمد بوشنافة في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى أنه قد تم تسجيل إقبال كبير في الأيام الثلاثة الأخيرة "لأن كثيرين أصبحوا يتخوفون من المرض بالنظر للحصائيات المرتفعة باضطراد، فالأمور اتضحت في أذهانهم بصفة أحسن، ولاحظنا أن أعداد الأشخاص المقبلين على مستوى ساحة أول ماي بالعاصمة للتلقيح بدأ في التزايد ".

وقد بات المواطنون على قناعة بأن التلقيح يبقى الحل الأمثل لكبح انتشار الفيروس وأوضحت بعض الأصداء المسجلة في ميكروفون الأولى قناعة المواطنين بضرورة كسر حلقة انتشار الفيروس من خلال التطعيم ضده، وقال احد المواطنين في هذا الخصوص " يجب أن يحمي المرء نفسه و مادام اللقاح متوفرا فمن الأحسن أن نقوم بحماية أنفسنا إضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي و كذا الإجراءات الصحية المرافقة كي نضمن كسر حلقة الانتشار".

ولإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا يقوم الأطباء بحملات تحسيس على مستوى الفضاءات المفتوحة لتوعية المواطنين بخطورة الوباء وما يمكن تجنبه بعد عملية التلقيح .