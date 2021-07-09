فقدان 4 أشخاص بشاطئ مسيدة بالقالة ووفاة 4 آخرين غرقا بشواطئ جيجل هذا الجمعة

أعلنت مصالح الحماية المدنية بالطارف اليوم الجمعة عن فقدان 4 شبان ينحدرون من ولاية تبسة ، على مستوى شاطئ مسيدة التابع لبلدية القالة الساحلية. كما لقي 4 أشخاص حتفهم بشواطئ ولاية جيجل الضحية الاولى لقت حتفها غرقا بالمنطقة الصخرية الممنوعة للسباحة "وادي الصغير" ببلدية العوانة فيما لقي ثلاثة 3 أشخاص حتفهم غرقا بشاطئ أفتيس ببلدية العوانة (جيجل) ليصل العدد الاجمالي الى 8 غرقى غادروا الحياة على حين غرة . فيما لقي أربعة أشخاص حتفهم غرقا منذ بداية موسم الاصطياف لهذا العام بشاطئين محروسين و آخر غير محروس بولاية سكيكدة .

و أوضح المكلف بالاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية، الملازم أول سيف الدين مداسي بأن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 21 سنة وصلوا في وقت مبكر إلى القالة في إطار رحلة منظمة و غامروا بالسباحة بهذا الشاطئ الذي رفعت به الراية الحمراء التي تشير إلى منع السباحة، مردفا بأن هؤلاء الشبان قد وصلوا في حدود الساعة السابعة صباحا أي قبل توقيت عمل حراس الشواطئ.

و قد جرفت مياه البحر الهائج الضحايا الأربعة و لم يتم لحد الساعة انتشال جثثهم حسب ذات المصدر الذي أضاف بأنه بمجرد إبلاغ عناصر الحماية باشروا عمليات البحث لمحاولة إيجاد جثثهم.

و جدد الملازم أول سيف الدين مداسي بهذه المناسبة التذكير بتعليمات السلامة و اليقظة التي يتعين إتباعها بدقة من طرف المصطافين المتوافدين على هذه المنطقة الواقعة بأقصى شمال شرق البلاد من أجل الحفاظ على حياتهم.

ووأوضح ذات المصدر ، أن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوانة مدعومة بوحدة القطاع بزيامة منصورية والوحدة البحرية جن جن تدخلت في حدود منتصف النهار لأجل البحث عن غريق مفقود في البحر بالمنطقة الصخرية "وادي الصغير" الممنوعة للسباحة.

و أضاف أن ذات العناصر تمكنوا من انتشال جثة الضحية البالغ من العمر 29 سنة و المنحدر من ولاية سطيف في حدود الساعة الواحدة وعشرون دقيقة بعد الظهر مفيدا بأنه قد تم نقل الجثة إلى المركز الصحي بالعوانة.

و تتراوح أعمار الضحايا المعنيين بين 15 و19 سنة وفق ما ذكره رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية الرائد صالح لعرج.

كما لقي ثلاثة 3 أشخاص حتفهم اليوم الجمعة غرقا بشاطئ أفتيس ببلدية العوانة (جيجل)، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

و في تصريح له أوضح الرائد صالح لعرج رئيس مصلحة الوقاية بذات المديرية أن عناصر الحماية المدنية قد تدخلوا في حدود الساعة الخامسة و أربعين دقيقة من صبيحة اليوم الجمعة من أجل انتشال جثث ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية باتنة غرقوا بشاطئ أفتيس فيما تمكنوا من إنقاذ شخص رابع "في حالة خطيرة ".

و أضاف بأن أعمار الضحايا تتراوح بين 15 و19 سنة وقد كانوا يسبحون خارج أوقات الحراسة.

وقد تم تحويل جثث الضحايا الثلاث إلى المركز الصحي بالعوانة في حين تم نقل الشخص الرابع إلى مستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية لتلقي العلاج اللازم وفق ما ذكره ذات المصدر.

فيما أوضحت مسؤولة خلية الإعلام و الاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية سكيكدة ، الملازم أول إيمان مرواني ، بأنه تم تسجيل اول امس الاربعاء هلاك شخصين يبلغان من العمر 16 و 17 سنة بشاطئ العربي بن مهيدي (جاندارك) مركز 1 ببلدية سكيكدة قبل توقيت عمل حراس الشواطئ الموسميين و أعوان الحماية المدنية الممتد من الساعة التاسعة صباحا و إلى غاية السابعة مساء.

و ذكرت الملازم أول مرواني في هذا السياق بأن حصيلة ضحايا الغرق بولاية سكيكدة منذ بداية موسم الاصطياف لسنة 2021 (1 يوليو الجاري) بلغت إلى غاية اليوم 4 أشخاص فيما أحصت مصالح الحماية المدنية خلال الفترة الممتدة بين 18 مايو و 1 يوليو الجاري 9 غرقى 8 منهم متوفين في البحر (واحد منهم لم يتم العثور عليه لحد الساعة) علاوة على غريق في بركة مائية.

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المصدر : وأج

