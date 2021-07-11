إيطاليا تتوج باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح 3-2

فاز منتخب إيطاليا بكأس اوروبا للأمم لكرة القدم للمرة الثانية بعد فوزه في الدور النهائي الاحد في ملعب ومبلي على منتخب إنجلترا بركلات الترجيح 3-2.

وانتهت المباراة في وقتيها القانوني والاضافي 1-1 وافتتح لوك شو التسجيل للمنتخب الانجليزي د2 قبل ان يعدل النتيجة لمنتخب ايطاليا ليوناردو بونتشي د67

وكان الحارس جيانلويجي دوناروما بطل الفريق الإيطالي في ركلات الترجيح، حيث أهدر البديلان ماركوس راشفورد وجيدون سانشو وكذلك بوكايو ساكا ثلاث ركلات رجيح لإنجلتران فيما سجل القائد هاري كين وزميله المدافع هاري مغواير.

وفي المقابل أهدر أندريا بيلوتي وجورجينيو ركلتين لإيطاليا، فيما سجل دومينيكو بيراردي وليوناردو بونوتشيي الذي أحرز هدف التعادل 1-1 في الوقت الأصلي وفيدريكو برنارديسكي ثلاث ركلات لإيطاليا.

ووضع لوك شو إنجلترا في المقدمة عندما سجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لبطولات أوروبا بعد دقيقة واحدة و57 ثانية من البداية.

وأرسل القائد كين تمريرة إلى كيران تريبيير الذي حول عرضية متقنة من الناحية اليمنى استقبلها لوك شو بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى في شباك دوناروما حارس إيطاليا.

لكن المخضرم بونوتشي أدرك التعادل لإيطاليا في الدقيقة 67 عندما رد جوردان بيكفورد حارس إنجلترا ضربة رأس من ماركو فيراتي ليتابعها بونوتشي في المرمى.