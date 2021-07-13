معسكر : إخماد نيران اثر انفجار أنبوب لنقل الغاز ببلدية زهانة

تدخل أعوان الحماية المدنية بولاية معسكر صباح الثلاثاء لإخماد النيران التي اشتعلت نتيجة انفجار أنبوب لنقل الغاز, قرب قرية بن عوالي ببلدية زهانة, حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وحسب المكلف بالإعلام لدى ذات الهيئة, الملازم الأول الطاهر مهني, فإن النيران اشتعلت بأنبوب ينقل الغاز من ولاية غليزان نحو ولاية تلمسان, في حدود الساعة الثامنة و45 دقيقة من صباح الثلاثاء, و ذلك بعد انفجاره لأسباب لم يتم تحديدها بعد.

وقد تدخل أعوان وحدة الحماية المدنية ببلدية زهانة لإخماد الحريق بعد غلق أعوان مؤسسة سوناطراك لصمامات الأنبوب ولا يزال تدخلهم ساريا, دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وحسب نفس المتحدث, فإن الأنبوب الذي انفجر على مستوى شطره الواقع بقرية بن عوالي ببلدية زهانة, يبلغ قطره 20 بوصة وضغطه 20 بار.