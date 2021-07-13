تقسيم غابة جبل العاطف بتبسة إلى 5 مناطق قصد السيطرة على النيران

قسمت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة بالتنسيق مع محافظة الغابات "جبل العاطف" الذي يشهد حرائق عديدة منذ أزيد من 48 ساعة إلى خمس (5) مناطق بغرض التحكم في النيران، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المدير الولائي للحماية المدنية، المقدم الصادق دراوات بعين المكان على هامش عملية إطفاء الحريق أنه تم تقسيم غابة "جبل العاطف" التي تقع ببلدية تبسة إلى 5 مناطق، حيث وزعت الفرق المتدخلة على كل منطقة وتزويدها برتل متنقل يضم شاحنات إطفاء من مختلف الأحجام وأعوان بمختلف الرتب إضافة إلى أعوان مصالح الغابات وعشرات المواطنين المتطوعين.

وأضاف ذات المسؤول أن جهود إطفاء ألسنة اللهب التي اندلعت منذ صباح أول أمس الأحد تبذل حاليا من طرف 6 أرتال متنقلة لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لولايات تبسة وسوق أهراس وقالمة ووادي سوف والطارف وأم البواقي و ذلك بإشراف مدير تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد خليفة مولاي، مشيرا إلى أنه تم تنصيب خلية أزمة وتفعيل مخطط النجدة بعين المكان للتصدي للحريق.

واستنادا للمقدم، الصادق دراوات فعلى الرغم من التحكم "حاليا" في النيران إلا أن خلايا اليقظة وحراسات أمنية "ستبقى متواجدة بعين المكان تحسبا لعودة اندلاع حرائق محتملة خاصة في ظل هبوب رياح قوية".

من جهتها، فقد تدخلت منذ الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء وحدات تابعة للجيش الوطني الشعبي مجهزة بآليات وعتاد خاص لفتح المسالك الغابية قصد تسهيل عملية إخماد النيران المشتعلة وتمكين المتدخلين من مختلف الفئات من الوصول إلى أماكن النيران، حسب ما تمت الإشارة إليه.

للتذكير، فقد تجددت بعد ظهر أمس الاثنين الحرائق بغابة "جبل العاطف" بتبسة بعد أن تم التحكم فيها صبيحة نفس اليوم من طرف مختلف وحدات الحماية المدنية.