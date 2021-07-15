تاكفاريناس: أنا ابن الإذاعة الجزائرية

عبر الفنان والمغني والموسيقي تاكفاريناس في معرض الترويج لألبومه الجديد "قلبي هو الحب". عن سعادته العارمة لكون الإذاعة الجزائرية شريكه في نشر موسيقاه.

واعتبر تاكفاريناس ، واسمه الحقيقي أحسن زرماني ، أنه "من أبناء الإذاعة الجزائرية" شاكرا المدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي على حفاوة الترحيب وعلى مثل هذه الشراكة. وقال لدى زيارته مقر الإذاعة الجزائرية هذا الخميس "لقد فتح- السيد المدير- الأبواب أمام موسيقاي وأنا سعيد بهذه الشراكة مع الإذاعة الجزائرية".

وأمضى الفنان تاكفاريناس عشر سنوات لانجاز هذا الألبوم الأخير الذي يضم 12 عنوانا من الموسيقى الأمازيغية والقبيلية ، وقد حقق بالفعل نجاحًا كبيرًا في الخارج ، ولغاية على مشارف إمبراطورية الشمس المشرقة. اذ تمت ترجمة الألبوم إلى الفرنسية والإنجليزية وحتى اليابانية.