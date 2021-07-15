النفط الجزائري يسجل ارتفاعا بـ4.5 دولار في شهر جوان

عرفت اسعار مزيج الخام الجزائري ارتفاعا ب4.5 دولار في شهر جوان الأخير وذلك خاصة بفضل ارتفاع الطلب في الاسواق الدولية، حسبما اكدته منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) في تقريرها الشهري الاخير الذي نشر هذا الخميس.

وأوضح ذات المصدر ان المعدل الشهري لاسعار النفط الجزائري قد انتقل من 67.81 دولار للبرميل في ماي الأخير الى 72.31 دولار في جوان أي بارتفاع 6.6 %.

كما أضافت المنظمة أن اسعار الخام الجزائري تحدد حسب اسعار برنت، الخام المرجعي لبحر الشمال المدرج في سوق لندن بعلاوة اضافية نظير صفاتها الفيزيائية او الكيميائية المفضلة لدى المصافي.

ويأتي ارتفاع اسعار الخام الجزائري في ظرف يتميز بالتطور الايجابي لاسعار سوق النفط العالمية في شهر يونيو/ حيث سجل معدل سعر سلة اوبك ارتفاعا ب4.98 دولار (+7.4 %) مقارنة بشهر مايو، ليستقر عند 71.89 دولار للبرميل و يتعلق الامر بالمستوى الاعلى منذ اكتوبر 2018 بالنسبة لسلة اوبيك.

واضاف التقرير ان المستثمرين قد اعربوا عن مزيد من التفاؤل بخصوص افاق انتعاش الطلب النفطي في سياق ترقب سوق عالمي اكثر اضطرابا خلال النصف الثاني من سنة 2021.

كما اوضح المصدر في سياق آخر ، ان انتاج الجزائر في شهر يونيو قد بلغ 901.000 برميل في اليوم اي بزيادة طفيفة قدرت ب10000 برميل مقارنة بمعدل شهر مايو (891.000 مليون برميل في اليوم).

من جانبها انتجت بلدان اوبيك 26.034 مليون برميل يوميا في شهر يونيو مقابل 24.448 مليون برميل في اليوم اي بارتفاع ب586.000 برميل في اليوم، وفقا لمصادر ثانوية.