أمن ولاية الجزائر: الاطاحة ب3 شبكات إجرامية تحترف المتاجرة بالمخدرات والتهريب الدولي للمركبات

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط ثلاث شبكات إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والهجرة السرية والتهريب الدولي للمركبات مع حجز كميات من المخدرات ومبالغ المالية وثمان مركبات ووسائل أخرى، حسبما أفاد به هذا الجمعة بيان لمصالح الامن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن "مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، تمكنت من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من سبعة أشخاص مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة، الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية".

وعلى إثر هاته العملية، تم "حجز 720 غرام من الهيروين ومبلغ مالي يقدر بستة ملايير وسبعة مئة وأربعة وأربعون مليون سنيتم وخمسون أورو و290 علبة مستحضر طبي يستعمل في عملية تحضير المخدرات وكذا أدوات خاصة بتحضير المخدرات من نوع الهيروين، جهازي حاسوب محمول وسيارتين سياحيتين و 15 هاتفا نقالا".

وتمت العملية -يوضح البيان- بناء "على استغلال معلومة وردت إلى عناصر الفرقة مفادها قيام شخصين بالإتجار غير المشروع بالمخدرات من نوع الهيروين على مستوى أحياء العاصمة.

وبعد وضع خطة محكمة، تبين أن الشبكة تتكون من سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة رعايا أجانب".

من جهتها، تمكنت فرقة مكافحة تهريب السيارات للفرقة الجنائية للمقاطعة الإدارية الوسطى للشرطة القضائية، من توقيف جماعة أشرار متكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 50 سنة مختصة في التهريب الدولي للمركبات، المساس بالاقتصاد الوطني, التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وانتحال هوية الغير".

وأسفرت هذه العملية عن استرجاع (8) مركبات سياحية نفعية و(12) ملفا مزورا لملفات قاعدية خاصة بالمركبات وكذا جواز سفر واحد لجنسية أجنبية و(5) هواتف نقالة.

بدورها، تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمقاطعة القضائية لبئر توتة من وضع حد لنشاط جمعية أشرار تتكون من ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في قضية المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية مع زرع الرعب في الوسط السكاني.

وعلى إثر هذه العملية، تم حجز كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي, سكين من الحجم الكبير وكذا مبلغ مالي يقدر ب (40500) دج من عائدات البيع إضافة إلى (25) قرصا مؤثرا عقليا وكلب مفترس من سلالة ستاف أمريكي.

وبعد استكمال الاجراءات القضائية، تم "تقديم المشتبه فيهم في القضايا أمام النيابة المختصة اقليميا"، حيث تم إصدار أمر بالإيداع في حق عناصر جمعية الأشرار (بئر توتة) بالمؤسسة العقابية.