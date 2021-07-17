تمّت المصادقة على إحداث "دوري السوبر الإفريقي " ، خلال إجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم , هذا الجمعة بالمغرب ، لتكون المسابقة القارية الأبرز التي ستشهد مشاركة كبار أندية القارة السمراء.

وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجنوب الافريقي باتريس موتسيبي, خلال مؤتمر صحفي بتقنية التحاضر عن بعد ,عقده عقب اجتماع المكتب التنفيذي للكاف , بمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا , انه بدء التحرك لتنفيذ مشروع دوري السوبر الإفريقي كبطولة جديدة يتم تنظيمها تحت مظلة الكاف , بعائدات مالية كبيرة تساهم في إضافة مزيد من التنافسية على الكرة الإفريقية , وزيادة موارد الأندية المشاركة.

كما تم رسميا مساندة مقترح إقامة كأس العالم كل سنتين.



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