عيد الأضحى :1100 رحلة مبرمجة انطلاقا من محطة خروبة البرية

أعلنت شركة تسيير واستغلال المحطات البرية "سوقرال", في بيان لها اليوم الاحد, عن رفع عدد الرحلات انطلاقا من المحطة البرية خروبة الى أزيد من 1100 رحلة إلى مختلف الولايات, تحسبا لعيد الأضحى.

وأوضحت الشركة أنها قررت إضافة قرابة 300 رحلة الى برنامج محطة خروبة والذي يتضمن نحو 850 رحلة.

ويأتي ذلك في إطار "الرفع من جاهزية" سوقرال من أجل "التحكم الأمثل في العدد الهائل من المسافرين عبر مختلف المحطات, خلال المناسبات الدينية والوطنية".

وفي نفس الإطار, قامت سوقرال بوضع مخطط عمل استباقي وبعدي مع مختلف أسلاك الأمن الوطني والحماية المدنية, للحفاظ على النظام العام داخل المحطات وضمان التدخل السريع في الحالات الاستعجالية خاصة مع تزايد أعداد المسافرين.

كما تم التنسيق مع مختلف شركات النقل ممن لديهم حافلات غير مستغلة أو ليس لديها رحلات مبرمجة قصد الاستعانة بها لمضاعفة عدد الرحلات, فضلا عن تخصيص أرصفة وبرمجة رحلات خاصة بالناقلين المتحصلين على ترخيص من مختلف مديريات النقل لمزاولة النشاط أيام العيد.

كما تقرر مضاعفة عدد أعوان النظافة والأمن والصيانة بجميع المحطات من خلال تعليق جميع العطل الأسبوعية والتعويضية لكافة العمال الى ما بعد العيد.

إلى جانب ذلك, قررت "سوقرال" العمل بنظام المناوبة على مستوى جميع المحطات البرية, لضمان الخدمة 24/24 سا وتوجيه ارساليات الى مسيري كافة الهياكل الخدماتية داخل المحطات, لضمان التواجد أيام العيد المبارك.

أما فيما يتعلق باحترام البروتوكول الصحي, فقد اتخذت الشركة مجموعة من الإجراءات الوقائية, منها استخدام أجهزة قياس درجة حرارة المسافرين, بمداخل أغلب المحطات البرية واحترام مداخل ومخارج المحطات على نحو يسمح باحترام قاعدة التباعد الجسدي مع تحديد اتجاه السير داخلها, ووضع علامات واضحة على الأرضيات والممرات وأمام شبابيك بيع التذاكر, لتفادي الاكتظاظ.

كما سيتم التعقيم المنتظم والتطهير وإلزام المسافرين بارتداء الكمامات الواقية, سواء للناقلين أو المسافرين, مع توفير أحواض الغسيل مع الغسول والتحسيس الدائم بضرورة التعقيم في الحافلات قبل انطلاقها, وتفادي الاكتظاظ على الأرصفة وعند النزول.

كما سيتم الزام الناقلين بتخفيض عدد الركاب الى 50 بالمائة من طاقة المركبات "وذلك بالتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين والمستخدمين", حسب البيان.