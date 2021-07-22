كشف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد، هذا الخميس، عن تكليف خلية عليا بإيصال الأوكسجين السائل إلى كل المستشفيات، مؤكّدًا أنّ كلاً من وزارتي الصناعة والصناعة الصيدلانية سخّرتا المؤسسات الناشطة في صناعة ونقل الأوكسجين السائل من أجل تغطية طلب كل الهياكل الاستشفائية.

في منشور له على الصفحة الرسمية للوزارة في منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أفاد باحمد أنّ خلية على مستوى الوزارة الأولى ستتولّى إيصال الأوكسجين السائل إلى كل المستشفيات، مضيفًا أنّ الأمر لا يتعلق فقط بإنتاج الأوكسجين، وإنما بنقله كذلك عبر "بلد بحجم قارة"، مبرزًا ضرورة تغطية كامل الطلبات في ظل العدد الهائل من الهياكل الصحية.

وصرح الوزير أنّ الجزائر تنتج حاليًا حوالي 430.000 لتر يوميًا من الأوكسجين السائل وهو ما يمثل ثلاثة مرات معدل الإنتاج سنة 2020، مؤكّدًا أنّ هذه الكمية تمثل ما يقارب 400 مليون لتر من الأكسجين الغازي وهو ما سيمكّن من التكفل بعشرات آلاف المرضى.

وأعلن بن باحمد عن زيادة قريبة في إنتاج الأوكسجين السائل مع شروع متعاملين جدد في النشاط "والذين يوشكون على اتمام منشآتهم للدخول في الانتاج خلال الأسابيع المقبلة"، كاشفًا أنّه إضافة إلى هذه القدرات الإنتاجية، تمّ إدراج العديد من عمليات الاستيراد لجلب مكثفات الأكسجين.

وأوضح أنه من المقرر استيراد ما يقارب 6000 مكثف خلال الأسابيع القادمة منها حوالي ألف في الأيام الآتية.

وانتهى بن باحمد إلى أنّ ذلك "سيمكّن من معالجة مشكلة المرضى الذين يتم تزويدهم بالأوكسجين في المنزل أو في الأماكن التي تفتقد لهياكل العلاج بالأوكسجين".