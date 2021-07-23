المخرج المسرحي عبد المالك بوساحل في ذمة الله

توفي هذا الخميس بسطيف الكوميدي والمخرج المسرحي عبد المالك بوساحل عن عمر يناهز 56 سنة اثر اصابته بفيروس كورونا، حسبما علم لدى أقاربه.

من مواليد سنة 1965، كان عبد المالك بوساحل، و هو شخصية معروفة لدى مسرح الهواة ومؤسس تعاونية مسرح سطيف.

وخلال مشواره، شارك الفقيد في عدة مسرحيات على غرار "الديناصروات" و "شاقس باقي" و "بارود باشا" و"الجيفة" التي شاركت في مهرجانات مصر وإيطاليا وفرنسا.

بدأ عبد المالك بوساحل مشواره في نهاية الثمانينات وشارك في عدة تظاهرات خاصة بمسرح الهواة في الجزائر.