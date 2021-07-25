أميمة عبد السلام للإذاعة: جبهة البوليساريو تستعد لمعركة قانونية جديدة لوقف نهب ثروات الصحراء الغربية

تحسبا لقرارات محكمة العدل الأوروبية المرتقبة سبتمبر القادم أكدت ممثلية جبهة البوليساريو في جنيف، مجددا، أن الشعب الصحراوي من خلال ممثله الوحيد والشرعي وحده من يقرر وجهة موارده الطبيعية والموافقة على استغلالها.

وأكدت ممثلة جبهة البوليساريو أميمة عبد السلام في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن جبهة البوليساريو تستعد لمعركة قانونية جديدة لوقف نهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة.

وقالت في السياق ذاته" ننتظر خلال الأيام المقبلة أن يكون هناك قرار قضائي من طرف المحكمة الأوروبية على الاتفاق الذي ابرمه المغرب مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم اراضي ومياه الصحراء الغربية ومعركتنا مستمرة ولن تنتهي لا عسكريا ولا ميدانيا ولا قضائيا حتى نيل الاستقلال.

وأضافت ممثلة جبهة البوليساريو أن هذه المعركة هي جزء من المعارك التي خاضها الشعب الصحراوي منذ سنوات لمنع سرقة ثروات الشعب الصحراوي غير المبررة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية