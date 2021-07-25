أولمبياد طوكيو-2020: الملاكم حومري يسجل أحسن نتيجة جزائرية في اليوم الثاني

أحرز محمد حومري، اليوم الأحد، أحسن نتيجة جزائرية بفضل تأهله إلى ثمن نهائي دورة الملاكمة للألعاب الأولمبية بطوكيو (23 يوليو-8 أغسطس)، ضمن منافسات اليوم الثاني، والتي شهدت إقصاء ممثلي الجزائر في المبارزة و التجذيف.

وتأهل الجزائري محمد حومري (75-81 كلغ) الى الدور ثمن النهائي بعد تفوقه على منافسه الفنزويلي كورباج باريرا ناليك بنتيجة 3-2.

و سيواجه حومري (28 سنة)، الذي يسجل أول مشاركة له في الالعاب الاولمبية، يوم الأربعاء المقبل الكوبي لوباز ارلان، حامل اللقب العالمي لسنة 2015 بالدوحة و الميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية بريو البرازيلية-2016.

ويأتي تأهل الملاكم حومري ليضاف الى ذلك الذي حققه مواطنه عبد الحفيظ بن شبلة (81-91 كلغ)، الذي يسجل رابع مشاركة له في الأولمبياد.

وسيواجه هو الآخر يوم الثلاثاء المقبل منافسه الروسي موسليم ادزيماغومادوف.

بالمقابل، عرفت الملاكمة النسوية الجزائرية إقصاء رميساء بوعلام (48-51 كلغ) أمام التايلاندية جيتبونغ جوتاماس (5-0).

وفي تخصص الشراع، يحتل الملاحان الجزائريان حمزة بوراس و أمينة بريشي مؤقتا المركز ال24 في ترتيب اختصاص "ار اس اكس"، عقب إجراء منافسات الأحد.

عند الرجال، يحتل بوراس، الذي سبق له المشاركة في الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو، المركز ال24، فيما جاء السويسري سانز لانز ماتيو في المركز الاول من الترتيب العام.

و في مشاركتها في نفس الاختصاص لدى السيدات، تحتل بريشي المركز ال24 عقب إجراء السباقات الثلاثة المبرمجة الأحد.

وعاد المركز الأول للهولندية دي غاس ليليان، متقدمة على الفرنسية بيكون شارلين و الإيطالية ماغيتي مارتا.و تتواصل منافسات ار اس اكس لغاية 31 جويلية ، حيث تتضمن مجموع 12 سباقا.

وفي رياضة المبارزة، أقصيت الجزائرية مريم مباركي (18 سنة) من جدول الـــ 64 لمنافسات سلاح الشيش (فردي) على يد المجرية باسزتور فلورا بنتيجة 15-8.

ويعد هذا الاقصاء الثاني للجزائر في هذه الرياضة بعد المبارز أكرم بونابي الذي خرج من المنافسة يوم أمس السبت في الدور الاول في اختصاص سيف الحسام (فردي ذكور) على يد الياباني ستريتس كايتو بنتيجة 15 لمسة مقابل 9.

وفي منافسة التجذيف، أقصي الزوجي الجزائري سيد علي بودينة و كمال آيت داود (اختصاص زوجي خفيف)، بعد انهائه لمنافسة الاستدراك في المركز السادس و الاخير للمجموعة الثانية بزمن قدره 7 د 12 ثا 08 ج.

وعادت المراكز الثلاثة الاولى المؤهلة للدور نصف النهائي ("أ" و "ب") للزوجي البولندي (6 د 43 ثا 44 ج) و الاسباني (6 د 45 ثا 71 ج) و الهندي (6 د 51 ثا 36 ج).

و سيشارك بودينة و آيت داود في نهائي "ج" من أجل الترتيب يوم الخميس المقبل، رفقة ممثلي كل من تايلاند و فنزويلا و البرتغال و اوزباكستان و الشيلي.