وفد من سونلغاز في زيارة عمل لنواكشوط للتوقيع على اتفاقية تعاون مع "سوميلاك"

سيحل هذا الاثنين الرئيس المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص، رفقة وفد من المسيرين الرئيسين لشركات المجمع، في زيارة عمل إلى نواكشوط سيتم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة الموريتانية للكهرباء "سوميلاك".

وتهدف هذه الاتفاقية بين "سونلغاز" و "سوميلاك" إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للمجمع.

وتندرج هذه الزيارة في سياق تنفيذ برنامج العمل الذي يضمنه المخطط الاستراتيجي المسطر من طرف سونلغاز لافاق 2035، في شقه المتعلق بالانفتاح على السوق الخارجية الإفريقية منها والمتوسطية.

وفي هذا الإطار، ستعقد ورشات عمل بين مختلف المختصين من الشركتين، وذلك من أجل تحديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك وتحديد الأولويات، وهي المشاريع التي سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها قريبا من خلال التوقيع على عقود تراعي مبدأ رابح-رابح، يضيف البيان.

يذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد تلك التي قام بها وفد من سونلغاز إلى ليبيا أين تم بحث سبل تجسيد اتفاقية التعاون مع شركة "جيكول".