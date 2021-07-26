ارتفاع عدد المسجلين في السجل التجاري بنسبة 37.9 بالمائة خلال السداسي الأول

ارتفع عدد المسجلين في السجل التجاري خلال السداسي الأول من سنة 2021 بنسبة 37.90 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

و أفاد بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات أن عدد المسجلين في السجل التجاري خلال السداسي الأول من سنة 2021 ، بصفتي شخص طبيعي ومعنوي بلغ 97.359 مسجل، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 التي كان فيها العدد 70.603 مسجل ، أي بنسبة ارتفاع اجمالية قدرت بـ 37.90بالمائة.

و مقارنة بالسداسي الاول من 2019 اين قدرت عمليات القيد في السجل التجاري بصفتي شخص طبيعي ومعنوي بـ 69.020 مسجل، بلغت نسبة الزيادة ب 2.3 بالمائة.

وتشير الأرقام إلى ارتفاع عدد التسجيلات بكل أنواعها، بمقارنة السداسي الأول من سنة 2021 مع نفس الفترة من سنة 2020 وذلك بنسبة 26.39 بالمائة خاصة فيما يخص عملية القيد في السجل التجاري وخلق مؤسسات جديدة.

و اعتبرت الوزارة هذا الإرتفاع بمثابة "أثر إيجابي يعود إلى جملة الإجراءات المتخذة لتشجيع الاستثمار واستقرار نسيج الاقتصاد الوطني رغم تداعيات جائحة كورونا".