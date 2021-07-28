بوخاري للإذاعة : الجزائر تملك كل مقومات النهوض الاقتصادي العملاق

دعا الخبير المالي والاقتصادي محمد بوخاري إلى ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي بتحسين مناخ الاستثمار مؤكدا ان الجزائر تملك كل مقومات النهوض الاقتصادي العملاق، مشيدا بالاجراءات المتخذة للحفاظ على الموازنات الكبرى، عبر ترشيد النفقات وتحاشي الاستدانة الخارجية وارتفاع وتيرة مكافحة الفساد.

وقال بوخاري لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية إن الاقتصاد الجزئري ظل متماسكا رغم توقع الخبراء زوال احتياطي الصرف، مضيفا أن بقاء احتياطي الصرف في حدود 44 مليار دولار مع مديونية ضعيفة جدا، هو انجاز مهم ، ونجاح في وقف التآكل الذي انخفضت وتيرته مقارنة مع ما كان في السابق، مشيدا بما وصفه بالإجراءات الاستباقية رغم جائحة كورونا، مرجعا هذا النجاح في وقف التآكل إلى ترشيد النفقات والاستيراد ومحاربة الفساد والحد من تضخيم الفواتير إضافة إلى زيادة الصادرات خارج المحروقات .

ودعا ضيف الصباح إلى ضرورة بناء اقتصاد متفتح عبر تحسين مناخ العمل بسياسات متبصرة، تركز على بناء قطاعين صناعي وفلاحي قويين عبر اصلاح شامل بالتنسيق بين كل القطاعات بعيدا عن القرارات الفردية،

وحول أزمة المياه قال ضيف القناة الأولى إن الجزائر تملك مقومات انشاء صناعة حقيقية لتحلية مياه البحر ، وتوجيه الفائض منها للتصدير وهو الأمر ذاته بالنسبة للقاحات والأكسجين.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية