لعمامرة يُستقبل من طرف الرئيسة الاثيوبية ساهلي وورك زودي

أستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد رمطان لعمامرة, الأربعاء بأديس أبابا من طرف رئيسة جمهورية إثيوبيا, السيدة ساهلي وورك زودي, حيث نقل لها رسالة أخوية من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

وقال السيد لعمامرة, في تغريدة على حسابه الخاص عبر "تويتر", عقب استقباله من قبل الرئيسة ساهلي وورك زودي, "تشرفت اليوم بلقاء رئيسة جمهورية اثيوبيا, ساهلي وورك زودي, حيث نقلت لها التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفني بها السيد رئيس الجمهورية".

وأضاف رمطان لعمامرة, انه خلال اللقاء "تناولنا عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر واثيوبيا, وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا, إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الافريقية-العربية".