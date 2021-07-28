رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل قوجيل وبوغالي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة، على انفراد، كلاً من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي حلّ صباح اليوم بالجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين، حيث كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن.

وفي وقت سابق من نهار اليوم خصّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية، وأجرى رئيس الجمهورية محادثات ثنائية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، توسّعت بعد ذلك لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

للتذكير، تندرج زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى الجزائر في إطار "مواصلة التعاون، تأكيدًا لمتانة علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين".