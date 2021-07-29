لبيبا: جولة جديدة لاجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) هذا الخميس بمدينة سرت

تنطلق، هذا الخميس، بمدينة سرت الليبية، أعمال الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكر موقع "بوابة الوسط" الليبي أن أعضاء الوفدين العسكريين ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وصلوا في وقت سابق أمس الأربعاء إلى مدينة سرت لحضور اجتماعات اللجنة العسكرية.

وفي الرابع من جويلية الجاري تأجل الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بسرت إلى موعد آخر .

وجاء القرار التأجيل إلى "تحديد موعد إعادة فتح الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة المقفل منذ عام ونصف العام".

وفي العاشر من جويلية الجاري، ناقش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش مع الأعضاء التابعين للقيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة "مقررات جنيف" وسُبل تنفيذها بالتركيز على "إجلاء القوات الأجنبية، والإسراع في إخراج المرتزقة، واستكمال تأمين الطريق الساحلي لافتتاحه"، وفق ما نشر مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب، على صفحته بموقع "فيسبوك"