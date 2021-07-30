أسعار برنت تقارب 76 دولارا للبرميل هذا الجمعة بسوق لندن

عرفت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، هذا الجمعة تراجعا طفيفا ،لكن تبقى مدعمة بسعر الدولار و تراجع مخزونات الخام الامريكي.

وبلغ سعر العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر 75.88 دولارا للبرميل,متراجعا بنسبة0.22 بالمائة عن سعر اغلاق السوق امس الخميس.

وبدورها تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نفس الشهر بنسبة 0.31بالمائة إلى 73.39 دولارا للبرميل.

وتبقى أسعار النفط على العموم متمسكة بأرباح قدرت بحوالي 2 بالمائة على مدى الاسبوع و تقترب بذلك من المستويات التي سجلتها بداية الشهر الجاري.