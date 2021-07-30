عبد الكريم مدوار: تأجيل الجولة ال 35 للرابطة الأولى لكرة القدم الى 9 أوت القادم

أعلن رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم, عبد الكريم مدوار هذا الجمعة عن تأجيل الجولة ال 35 للرابطة الأولى لكرة القدم التي كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل (3 أوت) إلى يوم الاثنين 9 أوت.

و أضاف مدوار على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن المباراة المتأخرة للجولة ال 26, بين اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل, قد تم تقديمها من الجمعة 6 أوت إلى يوم الثلاثاء 3 أوت, فيما ستلعب المباراة المتأخرة للجولة ال 27 بين شبيبة القبائل و وداد تلمسان يوم الجمعة 6 أوت.

بعد برمجة هذه المباريات المؤجلة, سيتم التعرف على ممثلي رابطة الأبطال و كأس الكونفدرالية الإفريقية للنسخة القادمة, يوم 9 أوت, عقب إجراء الجولة ال 35 للرابطة الأولى, مع الأخذ بعين الاعتبار لقاعدة "المعامل" للمباريات التي لعبت و التقاط المحصل عليها.

ففي بيان للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) فإن عملية القرعة للأدوار التمهيدية لمنافسات ما بين الأندية للموسم 2021-2022 ستجري يوم 15 أوت"على أقصى تقدير".

عقب الجولة ال 34 يحتل شباب بلوزداد صدارة الترتيب بمجموع 66 نقطة, بفارق 4 نقاط عن ملاحقيه وفاق سطيف و شبيبة الساورة (62 ن) لكل منهما.

للتذكير, حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم السبت 23 أكتوبر تاريخ انطلاق الموسم الكروي الجديد (2021-2022) بصيغة مجموعة واحدة ب 18 ناديا (ذهابا و إيابا).رر